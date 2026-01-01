Можем да счупим всяка верига, която оковава човешкия ум и душа - това ни завеща Христо Ботев, заяви президентът Илияна Йотова във Враца по време на тържествения митинг-проверка по случай 150-ата годишнина от подвига на Христо Ботев и неговата чета пред паметника на Войводата с участието на Националната гвардейска част. Ботевите дни във Враца се провеждат под патронажа на държавния глава. Честването продължи въпреки проливния дъжд.

"Можем да отстояваме правдини - национални и социални. Можем да бъдем силна общност, да бъдем обединени българи с българските идеали. Общност, в която няма един излишен, в която всеки е важен. Така ни е искал Христо Ботев – смели и силни срещу полуистината, срещу полуправдата, срещу лъжеидеалите, срещу получовешките отношения", продължи словото си Илияна Йотова.

Президентът припомни, че Ботев е бил само на 28 години. "За 28 години Христо Ботев е преминал през много страни. Предизвикал е събития. Променил е съдби. Наточил е перото така, че не е пожалил никого. И често е казвал, че след мълчанието върви смирението. Но неговата орис е била друга. Орис, която той превърна в неукротима съдба и се нареди сред онези, за които знаят, че нямат онзи талант да търпят примирението и прошението. „Няма по въздействащ символ от онази минута на мълчание, в която се прекланяме пред паметта на загиналите. От Ботевата минута, в която всеки един от нас утихва и остава сам със съвестта си. За да помним, да се прекланяме и да преосмисляме себе си. И веднага след това да продължим още по-силни“", посочи държавният глава.

И тази вечер природната стихия иска да попречи на този празник и не може, защото, когато сме заедно, сме силни. Защото както тази вечер на този площад, така и утре в 12:00 часа милиони българи ще застанат за една минута и в молитва и клетва пред националните герои ще мислят за родината си, посочи Йотова.

„Събираме се отново тук пред величествения бронзов лик на Христо Ботев, който завинаги се сля със своя събрат величествения Врачански Балкан. Събираме се, за да почетем паметта на безсмъртния поет, на хилядите знайни и безименни герои, загинали за свободата на България. Тежък е този спомен. Тежък е споменът за българските чеда, мъжете и жените, които не можаха да дочакат да видят свободно любимото си Отечество - тежък спомен, и величествен“, каза още президентът Йотова

Тя добави, че това припомня, че във вените ни тече кръвта на националните ни герои. "На тези, които ни накараха да бъдем горди българи. Припомня ни, че вървим по славна земя, която помни тежки, но величествени битки и велики хора. Припомня ни за тази земя, на която слезе Христо Ботев, падна на колене, целуна я в знак на преклонение и се сля завинаги с нея", отбеляза държавният глава.

Тя припомни на събралите се на площада думите на Яворов, който е казал за Ботев, че е носител на трънен венец сред всички венценосци, че е апостол сред апостолите, че е светец сред светците. Йотова продължи, че тези думи не са само за Ботев, а за всеки герой от българската история.

"Тази вечер отново се вглеждаме във величествената и непристъпна планина. Там Ботев остана завинаги, но нея той ни остави, за да бъде вечният съдник на делата ни. И да гледаме отгоре, от високото, към себе си и към бъдещето. да бъдем достойни. Поклон пред паметта на всички герои, поклон пред паметта на всички онези, които загубиха живота си за българската свобода и за българската независимост. Да живее отечеството“, завърши словото си президентът Илияна Йотова.