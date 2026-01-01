Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество (КОНПИ) и Софийският градски съд (СГС) влязоха в спор по дело. Комисията твърди, че е накърнено правото ѝ на защита, докато съдът отхвърля тези твърдения и ги определя като следствие от техническа грешка.

Състав на СГС е накърнил правото на защита на КОНПИ по дело с иск за над 23 млн. лв. срещу Брендо и други лица, се посочва в прессъобщение на комисията. Тя изразява притеснение от неспазване процесуалните права на страните. От комисията посочват още, че през 2018 г. са внесли в Софийски градски съд мотивирано искане предявено срещу Е.Н.Б. (Брендо) и други физически и юридически лица, свързани с него, с цена на иска 23 275 542.17 лв. По искането е образувано гражданско дело по описа на Софийски градски съд.

На 28 май 2026 г. от 15:00 ч. се провежда открито съдебно заседание, на което съдът обявява съдебното дирене за приключено, дал е ход на делото по същество на спора и е съобщил на страните, че ще се произнесе с решение. Заседанието е приключило около 16.20 ч. С оглед фактическата и правна сложност на делото съдът даде възможност на страните в двуседмичен срок да предоставят писмени защити, посочват от КОНПИ.

След извършена справка в Единния портал за електронно правосъдие, Софийски градски съд I – 9 състав, на 29 май 2026, един ден след заседанието, от КОНПИ заявяват, че съдът е постановил своето решение. Съдържанието на решението към момента не е публикувано.

С това действие съдът е накърнил правото на защита на КОНПИ. Постановяването на решение преди да е изтекъл предоставения от съда двуседмичен срок е равнозначно на решаване на делото, без възможност страните да са провели устни състезания и без съдът да се е запознал с аргументите на страните в защита на правата си. Съдебното решение е постановено и преди протоколът от проведено на 28 май 2026 г. открито съдебно заседание да бъде изготвен. Този протокол е официално доказателство за процесуалните действия извършени по време на заседанието. Всяка страна има право да основе писмената си защита на отразените в протокола искания, изявления и определения на съда. Всяка страна по делото има право да поиска допълването или поправянето му поради неговата непълнота или допуснати грешки, които биха могли да са от съществено значение към предмета на спора, допълват от комисията.

Категорично не отговаря на истината разпространената от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) информация, че по гражданско дело № 15077/2018 г. Софийският градски съд не е спазил процесуалните права на страните, съобщиха от пресцентъра на съда.

Става въпрос за техническа грешка на съдебен служител при въвеждането в електронната система. Подобни пропуски биха могли да се случат навсякъде, особено в толкова натоварен съд като Софийския градски съд, се посочва в позицията.

Ръководството на съда незабавно е разпоредило техническата грешка да бъде поправена. "Както е по закон, съдът ще изчака двуседмичния срок страните да предоставят писмени защити и едва тогава ще пристъпи към писане на решение", се посочват още от СГС.

Оттам допълват, че след като служителите на Комисията са забелязали такова необичайно процесуално действие, биха могли да проверят с едно телефонно обаждане дали не става въпрос за техническа или системна грешка, преди да излязат с официално становище.

В края на април Апелативен съд - София потвърди определението на първоинстанционния съд, който отказа да освободи предсрочно Евелин Банев - Брендо. Предложението за предсрочното освобождаване беше направено от тогавашния началник на Софийския затвор.