Прогнозите на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) се оправдаха отново, като на места в България има обилни валежи. Серия гръмотевични бури със силни пориви на вятъра, интензивен дъжд и градушка се движат основно в Северозападна и Западна България.

Облачните клетки идват от съседна Сърбия и в часовете до полунощ ще преминават над областите Видин, Враца и Монтана. Според радарните данни по линията Чипровци-Кула има места, където е паднала градушка, посочва NOVA.

Лошото време и бурята не подмина и София.

През нощта над Дунавската равнина и Лудогорието облачността ще е разкъсана, на места – предимно значителна и ще превалява дъжд, възможно е и да прегърми. Над южните райони от страната ще е предимно ясно. Ще духа слаб северозападен, в Източна България – изток-югоизточен вятър.

Утре (2 юни) ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има отново краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в района на Централен Балкан и Югозападна България. Жълт код за краткотрайни валежи с гръмотевични бури и градушки е обявен в почти цялата страна. Очакваните количества на валежите за денонощието са до 30-35 mm, а на места и до 45-50 mm. Максималните температури ще са от 21° - 22° в Източна България до 27° - 29° на места в югозападните райони, посочват от НИМХ.

Жълт код за гръмотевични бури и градушки в почти цялата страна във вторник (КАРТА)

Над планините ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на Централен Балкан и Рило-Родопския масив явленията ще са значителни, ще има и градушки. Ще духа умерен до силен вятър от запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18°, на 2000 метра – около 12°.

По Черноморието облачността ще е предимно значителна и на много места ще има валежи от дъжд, значителни в следобедните часове по южното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 22° - 24°. Температурата на морската вода е 19° - 20°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

До края на тази и в началото на следващата седмица въздушната маса над страната ще е неустойчива. Сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Ще има и градушки.

В четвъртък и петък от северозапад ще проникне относително по-хладен въздух и преобладаващите максимални температури ще бъдат между 23° и 28°, а през почивните дни относително ще се затопли.