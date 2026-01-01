По повод Международния ден на детето - 1 юни, полицейски служители от ОД на МВР-Смолян посетиха детска градина „Синчец“, за да споделят празника с най-малките.

Специален гост беше полицейското куче Нерон заедно с водача си Анастас Батаклиев.

ОД на МВР-Смолян

То бързо се превърна в любимец на децата и предизвика най-голям интерес сред тях. Малчуганите задаваха много въпроси и с любопитство слушаха разказите за работата на служебното куче и задачите, които изпълнява в помощ на служители.

Радост в болничната стая: Супергерои се спуснаха от покрива и донесоха подаръци на малките пациенти в ИСУЛ (ВИДЕО)

Полицейските инспектори Атанас Мирчев и Васил Бакалски разговаряха с децата за безопасното поведение на пътя и им припомниха някои от основните правила, които трябва да спазват.

ОД на МВР-Смолян

Те показаха патрулния автомобил, а всяко дете имаше възможност да се качи в него, да разгледа оборудването и да чуе звуковите сигнали.

ОД на МВР-Смолян

Срещата премина с много усмивки и детски ентусиазъм, а те бяха най-голямата награда за полицейските служители, които допринесоха за един хубав и вълнуващ празничен ден.