Няколко случая на сбивания, причинени телесни повреди и хулигански прояви са регистрирани през почивните дни на територията на Софийска област, съобщиха от полицията.

Най-сериозният инцидент е станал в Момин проход, където около 18:25 часа на 30 май е подаден сигнал за сбиване между група мъже. На място полицейските служители открили мъж с прободна рана в областта на корема. След проведени оперативно-издирвателни действия трима криминално проявени жители на село Горна Василица са привлечени като обвиняеми за причиняване на средна телесна повреда в съучастие. Двама от тях са задържани за срок до 72 часа, а третият е поставен под домашен арест.

Часове по-късно, около 00:55 часа на 31 май, в полицията е получен сигнал от медицинския център в Годеч за мъж от село Голеш, приет с прободни рани. Разследването е установило, че нараняванията са получени по време на скандал, прераснал в сбиване между двама мъже. След оказана медицинска помощ 44-годишният пострадал е освободен за домашно лечение. Извършителят е задържан за срок до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство.

Сигнал за масов скандал е получен и около 13:40 часа на 30 май в село Литаково. На място са изпратени екипи на полицията и жандармерията. Установено е, че вследствие на свадата са нанесени материални щети на три автомобила. Двама мъже са задържани за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство за повреждане на чуждо имущество.

Друг инцидент е регистриран на 31 май в Правец. Жена подала сигнал, че приятелят ѝ отправя обиди към нея. Пристигналите на адреса полицейски служители установили 31-годишния мъж във видимо нетрезво състояние. Той отказал да изпълни полицейско разпореждане и при задържането ухапал единия от униформените по крака. Мъжът е задържан за срок до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство.