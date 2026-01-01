Националният туристически поход „Козлодуй – Околчица“ е на финалната права. В последния ден от прехода поклонниците потеглиха от местността Речка и преминаха край врачанското село Костелево, преди да достигнат подножието на връх Околчица, където разположиха биваците си за последна нощ.

Песни огласяха Ботевата алея още от ранните часове на деня. Сред най-атрактивните участници беше 13-годишният Тервел от Провадия, който за втора поредна година върви по маршрута с гайда в ръка.

„Заради чувството да изминеш всичките тези километри сред толкова много хора“, сподели момчето за мотивацията си да се включи отново.

За първи път в похода участва и учителят по история Калин Каменов от София, дошъл по покана на свои ученици.

„Много ми допада ходенето в колона. Никога не го бях правил досега – много народ, песни, радост“, разказа той.

Ветеран в похода е Евгени Филипов от Враца, който има зад гърба си 34 участия и вече десет години е комендант на проявата. Според него именно срещата с историята по маршрута променя отношението на младите хора към подвига на Ботевата чета.

Въпреки трудностите по 120-километровото трасе ентусиазмът не напусна участниците. Най-възрастният походник тази година е 81-годишна жена от Велико Търново, а най-малкият участник е тригодишната Ема от Враца.

Почитта към Христо Ботев бе във фокуса и на тържествената сесия на Общинския съвет във Враца. Заседанието започна не с политически дебати, а с рецитал на емблематичната поема „Хаджи Димитър“.

„Крайно време е нашето поколение да се обърне назад и да направи своята равносметка“, заяви председателят на Общинския съвет Владимир Христов.

Кметът на Враца Калин Каменов подчерта, че паметта за Ботев не трябва да остава само в цитатите и тържествените слова.

„Ако не тачим и не уважаваме паметта му с действия, а само с думи, то саможертвата му е била напразна“, каза той.

По време на сесията четирима общественици бяха удостоени със званието „Почетен гражданин на Враца“. Сред отличените са дългогодишният директор на СУ „Васил Кънчов“ Петра Петрова, археологът и историк проф. д-р Нарцис Торбов и оперният певец Валерий Димитров.

Димитров благодари на родния си град и обяви, че ще дари 1000 евро за инициативата по създаването на реплика на първия паметник на Христо Ботев.

Кулминацията на Ботевите дни предстои утре на връх Околчица, където хиляди българи ще сведат глава пред паметта на поета революционер и загиналите за свободата на България.