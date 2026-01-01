Община Варна трябва да влезе в своята роля и да премахне незаконните постройки, тогава ще можем да започнем да възстановяваме природата. Това каза министърът на земеделието и храните Пламен Абровски пред журналисти в Стара Загора по повод незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна. Той посочи, че може да настоява за това като министър, като гражданин и като данъкоплатец, но отговорността е на кмета на града.

Министър Абровски е в Стара Загора по повод откриването на изложението за земеделие „БАТА АГРО 2026“.

Нелегалният „град“ край Варна: сигнали и нарушения още от 2023 г.

Той посочи, че в момента се правят изчисления на загубите. По думите му загубите като дървесина не са много големи, за природата обаче са огромни. Абровски посочи, че неговият призив е да се спази законът, защото онова, което ни прави държава, са законите и тяхното спазване. „Когато спрем да ги спазваме, тогава изчезва държавата. Това, което аз ще правя и правителството ще прави, е да се спазва законодателството“, заяви министърът.

Абровски каза още, че първите сигнали в Министерството на земеделието и храните са от октомври 2023 година, подадени от неправителствена организация. По думите му Регионалната дирекция по горите е реагирала незабавно и са започнали проверки и уведомления, както и действия от гледна точка на опазване на гората. „От гледна точка на строителен надзор и контрол, община Варна се е забавила доста“, отбеляза той.

Абровски: Незаконният комплекс във Варна е създаден върху терен на гора, предвидена за дърводобив

Министърът уточни, че са изсечени предимно различни видове широколистни дървета. Той допълни, че е посетил мястото и е установил, че една прекрасна широколистна гора е унищожена, и изрази надежда тя да бъде възстановена.

Заради незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна Окръжната прокуратура образува досъдебно производство за бездействие на длъжностни лица. Целта е да бъдат установени евентуални престъпления, извършени от длъжностни лица от юли 2023 г. до май 2026 г., които не са изпълнили задълженията си с цел да набавят за другиго имотна облага.