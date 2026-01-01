Бившият служебен министър на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов коментира в ефира на предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS казуса "Баба Алино" и го определи като „емблематичен и скандален“. Найденов подчерта, че макар в публичното пространство да се говори за „град“, реално става дума за множество отделни апартаменти или обекти в сгради.

„Това са жертви на измама и на една система, която години наред е позволявала подобни практики“, заяви той, като добави, че подобни случаи поставят сериозни въпроси за контрола върху строителството и административните процедури.

Найденов коментира още, че в конкретния случай има съмнения за неправомерни действия и пропуски от страна на отделни длъжностни лица, включително в областта на кадастъра и общинската администрация. Той намекна за наличие на „организирана схема“ и подчерта, че множество сигнали са били подавани и проверявани през годините.

Бившият министър заяви, че незаконните строежи трябва да бъдат премахнати и не могат да бъдат узаконени чрез последващи административни процедури. „Това е криминален случай, който изисква намесата на разследващите органи“, посочи той.

По отношение на институционалната отговорност Найденов коментира, че е необходимо да се проследи цялата верига от документи – от първоначалните устройствени планове до нотариалните сделки, като подчерта ролята на всички участващи експерти и администрации.