Френската полиция е задържала 780 души след избухналите безредици в Париж и други градове след победата на Пари Сен Жермен в Шампионската лига.

Министърът на вътрешните работи Лоран Нуньес съобщи, че при сблъсъците са пострадали 57 полицаи, като повечето са с леки наранявания. Фенове са подпалвали автомобили и контейнери за отпадъци, вандализирали са магазини, а малка група дори е направила опит да щурмува полицейски участък в столицата.

„Ситуацията до голяма степен е овладяна“, заяви Нуньес на пресконференция в неделя.

По думите му по-голямата част от празненствата са преминали спокойно, а най-сериозните инциденти са били регистрирани по Шанз-Елизе и около стадион „Парк де Пренс“, където хиляди фенове са гледали финала.

От общо 780 задържани, 480 са в района на Париж. Прокуратурата съобщи, че 277 души, сред които и 82 непълнолетни, са поставени под официално полицейско задържане по обвинения в нападение над служители на реда, вандализъм, кражби и нарушаване на обществения ред.

Инциденти са регистрирани в около 15 френски града.

При един от по-сериозните случаи автомобил се е врязал в тераса на ресторант, ранявайки двама души, единият от които тежко.

Въпреки безредиците властите потвърдиха, че планираните тържества в неделя на Марсово поле край Айфеловата кула ще се проведат по график.

Нуньес предупреди, че полицията ще действа с „твърдост и решителност“ срещу всякакви прояви на насилие.

По-късно футболистите на ПСЖ трябва да бъдат приети от президента на Франция Еманюел Макрон в Елисейския дворец.

Празненствата започнаха веднага след триумфа на ПСЖ във финала на Шампионската лига. Хиляди фенове изпълниха улиците на Париж, а около 20 000 души се събраха на Шанз-Елизе.

Миналата година, след предишния голям успех на парижкия клуб, във Франция бяха извършени над 500 ареста, а стотици хора пострадаха при подобни безредици.

