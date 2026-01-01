Френската полиция е задържала 780 души след избухналите безредици в Париж и други градове след победата на Пари Сен Жермен в Шампионската лига.
Министърът на вътрешните работи Лоран Нуньес съобщи, че при сблъсъците са пострадали 57 полицаи, като повечето са с леки наранявания. Фенове са подпалвали автомобили и контейнери за отпадъци, вандализирали са магазини, а малка група дори е направила опит да щурмува полицейски участък в столицата.
🚨 𝗡𝗘𝗪: The French interior ministry confirmed that over 400 arrests took place after PSG won their 2nd consecutive UCL.— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 1, 2026
· 280 of those detentions were in Paris only... There were disruptions to the essential bus, train, and rail services.
· Despite thousands of law… pic.twitter.com/v5i2XV7Yjg
„Ситуацията до голяма степен е овладяна“, заяви Нуньес на пресконференция в неделя.
По думите му по-голямата част от празненствата са преминали спокойно, а най-сериозните инциденти са били регистрирани по Шанз-Елизе и около стадион „Парк де Пренс“, където хиляди фенове са гледали финала.
Congratulations to #PSG on the title, but the city could do without the destruction😥— GeoSight (@ShanxiDaily) June 1, 2026
In #Paris, celebrations of PSG’s Champions League victory escalated into riots. Clashes broke out in the streets, with arrests made and people injured. #championarsenal2026 pic.twitter.com/gosHWgd9rg
От общо 780 задържани, 480 са в района на Париж. Прокуратурата съобщи, че 277 души, сред които и 82 непълнолетни, са поставени под официално полицейско задържане по обвинения в нападение над служители на реда, вандализъм, кражби и нарушаване на обществения ред.
Инциденти са регистрирани в около 15 френски града.
При един от по-сериозните случаи автомобил се е врязал в тераса на ресторант, ранявайки двама души, единият от които тежко.
Въпреки безредиците властите потвърдиха, че планираните тържества в неделя на Марсово поле край Айфеловата кула ще се проведат по график.
Нуньес предупреди, че полицията ще действа с „твърдост и решителност“ срещу всякакви прояви на насилие.
400+ arrested in France after PSG win. Fans clashed with police in Paris, 7 officers injured, transport hit. Celebrations? More like a riot. pic.twitter.com/hiQV4ubUBe— Dr.Barlin (@DrBarlin) May 31, 2026
По-късно футболистите на ПСЖ трябва да бъдат приети от президента на Франция Еманюел Макрон в Елисейския дворец.
Празненствата започнаха веднага след триумфа на ПСЖ във финала на Шампионската лига. Хиляди фенове изпълниха улиците на Париж, а около 20 000 души се събраха на Шанз-Елизе.
Миналата година, след предишния голям успех на парижкия клуб, във Франция бяха извършени над 500 ареста, а стотици хора пострадаха при подобни безредици.