Приемът на ученици в първи клас в София продължава по график, въпреки решението на Административния съд - София-град, с което бяха отменени част от последните промени в наредбата за прием в общинските училища.
Въпреки съдебният спор: Приемът на първокласници в София продължава по план
Първото класиране на 2 юни остава без промяна, а от Столичната община уточняват, че съдебното решение няма да повлияе на текущата кампания.
Родителите трябва да изберат адрес за кандидатстване
За предстоящите класирания за учебната 2026/2027 година родителите трябва да посочат дали детето ще кандидатства с постоянен или с настоящ адрес.
Изборът се прави чрез платформата ИСОДЗ, ПГУ и първи клас, като в меню „Критерии“ е добавен специален жълт бутон за заявяване на адреса.
Промяната на избрания адрес може да бъде направена до заключването на системата в 18:00 часа на 1 юни 2026 г.
След участието в първото класиране избраният адрес се запазва за всички следващи класирания през учебната година и не може да бъде променян.
Какво се случва, ако не бъде избран адрес
В случай че родителите не посочат адрес до крайния срок, системата ще определи служебно начина на кандидатстване.
Ако в профила е въведен само един адрес или постоянният и настоящият адрес съвпадат, този адрес автоматично ще бъде използван.
Ако няма въведен адрес, детето ще бъде разпределено в четвърта група за всички училища.
При наличие на два различни адреса ще се извърши проверка спрямо училището по първо желание:
- ако училището е прилежащо или гранично за един от адресите, той ще бъде избран автоматично;
- във всички останали случаи детето ще бъде поставено в четвърта група за всички училища.
Дати за класиране и записване
Първото класиране за учебната 2026/2027 година ще бъде обявено на 2 юни 2026 г.
Записването на приетите ученици ще се извършва в периода от 3 до 9 юни включително.
Второто класиране е насрочено за 9 юни, а записването ще бъде от 10 до 16 юни.
Третото класиране ще се проведе на 16 юни, а записването ще бъде в периода 18 – 23 юни, с изключение на 17 и 19 юни заради провеждането на Националното външно оценяване.
Четвъртото класиране ще бъде на 23 юни, а записването – на 24 и 25 юни.
Допълнителни класирания са предвидени и през септември:
- 2 септември 2026 г. – класиране;
- 3 – 9 септември – записване;
- 9 септември – ново класиране;
- 10 – 11 септември – записване.
След всяко класиране резултатите ще бъдат публикувани в системата ИСОДЗ, ПГУ и първи клас.
От общината напомнят, че записването на класираните ученици трябва да бъде извършено до 16:00 часа на съответната дата. След този час незаписаните деца ще бъдат премахвани от системата, а тя ще се заключва в 17:00 часа.
След приключване на електронните класирания приемът ще продължи на място в училищата при наличие на свободни места.
Какви документи са необходими за записване
При записване в първи клас родителите трябва да представят:
- удостоверение за завършена подготвителна група – оригинал;
- оригинал и копие на акт за раждане;
- заявление за записване, генерирано от системата ИСОДЗ;
- лична карта на родителя;
- документи, удостоверяващи допълнителни критерии, ако има такива.
След успешно записване родителите трябва да получат потвърждение по имейл, а статусът на детето в системата трябва да бъде променен на „записано“.
Как се прави отказ от записване
В определени случаи родителите могат да се откажат от вече получено място – например ако детето е прието по второ желание и семейството иска да участва в следващо класиране за по-предпочитано училище.
Отказът от записване се извършва единствено на място в училището и задължително в писмена форма. Това не може да стане по телефон.
Начало на учебната година
Учебната година за всички първокласници започва на 15 септември 2026 година.