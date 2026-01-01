Преди 110 години България става една от малкото страни в света, притежаващи свой подводен флот. На 25 май 1916 г. официално е вдигнат българският военноморски флаг на базираната във Варна подводница "УБ –18“.

Проектът за морска отбарана

В навечерието на Първата световна война Щабът на Флота приема проект за морска отбрана, който предвижда и доставка на подводници. Две години по-късно този план става реалност, когато в състава на Флота влиза германската подводна лодка тип "UB-I“, съобщават от Военноморски музей-Варна. Тържествената церемония, с която съдът официално влиза в строя под името "Подводник № 18“, е проведена в пристанището на двореца "Евксиноград“, а за негов първи командир е назначен лейтенант Никола Тодоров.

Капацитет, екипаж и въоръжение

Плавателният съд е с водоизместване от 142 тона под вода и дължина – 28.1 метра. Разполага с екипаж от 17 души и сериозно за мащабите си въоръжение: два 450-милиметрови носови торпедни апарата, едно 47-милиметрово оръдие и 8-милиметрова картечница. По време на своята служба в Българския флот подводницата достига максимална дълбочина на потапяне от 52 метра.

Бойна биография

В хода на Първата световна война "Подводник № 18“ изпълнява бойни задачи в акваторията на Черно море – от Кюстенджа на север до нос Инеада на юг. През октомври 1916 г. извършва торпедна атака срещу руски контраминоносец тип "Лейтенант Баранов“, обстрелващ българските брегови позиции. Днес детайли за бойната биография на първата ни подводница, както и нейния макет, ще откриете в експозицията на Военноморския музей във Варна. Можете да посетите експозицията от вторник до събота, от 10:00 до 18:00 часа (касата преустановява работа в 17:30 часа).