Тримата служители на украинската фирма, отговорна за строителството на незаконния комплекс край Варна, са освободени.

Помощникът на собственика, юристът и счетоводителят бяха задържани вчера с мярка до 24 часа. Работата с тях обаче е приключила. Според информация на БНТ не са им повдигнати обвинения.

Незаконното строителство на „Баба Алино“: Задържаха трима души, свързани с дейността на „Корпорацията КУБ“ (СНИМКИ)

Вчера разследващите влязоха в офиса на „Корпорацията КУБ“ и иззеха документи във връзка с разследването.

В един от сайтовете на дружеството все още се продават недвижими имоти, като цената за квадратен метър на някои от тях започва от 1600 евро.