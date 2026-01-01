Във връзка с високия обществен интерес Апелативната прокуратура във Варна предостави обобщена информация относно водените разследвания, свързани с установеното незаконно строителство в местността "Баба Алино".

По случая в Окръжната прокуратура е води едно досъдебно производство, а в Районната прокуратура се наблюдават три досъдебни производства.

Образувано досъдебно производство за установяване на евентуални престъпления, извършени от длъжностни лица в периода от юли 2023 г. до май 2026 г., които не са изпълнили служебните си задължения с цел да набавят за другиго имотна облага.

Разследването е образувано във връзка с материали, изпратени от Районна прокуратура-Варна по компетентност. На 11 март по повод постъпил сигнал от Регионалната дирекция по горите-Варна, съдържащ доклади и констативни протоколи относно изградени сгради в поземлени имоти, част от които не са нанесени в кадастралната карта и кадастралните регистри, а за друга част липсват строителни книжа, на органите на ОД на МВР-Варна е възложено извършването на проверка.

Материалите от извършената проверка са постъпили в Районна прокуратура-Варна на 27 май. След анализ на събраните данни и с оглед установяване на евентуални престъпления, извършени от длъжностни лица, преписката е изпратена по компетентност на Окръжна прокуратура-Варна.

Наред с това Районна прокуратура-Варна наблюдава и три досъдебни производства: На 13 май с постановление на прокурор е образувано досъдебно производство - за това, че в периода от 26 януари до 4 февруари във Варна, пред служба „Геодезия, картография и кадастър“ (СКГГ) и пред община Варна, дирекция МДТ, в условията на продължавано престъпление съзнателно са ползвани неистински официални документи - удостоверения за търпимост, на които е бил придаден вид, че са издадени от главния архитект на район „Приморски“ при община Варна.

Досъдебното производство е образувано след постъпили материали от извършена проверка от служители на ОД на МВР-Варна, отдел „Икономическа полиция“. Разследването се провежда от разследващ полицай при ОД на МВР.

Незабавно са уведомени Регионалната нотариална камара, всички нотариуси в съдебния район, СГКК, Агенцията по вписванията, Община Варна - дирекция МДТ, както и ТД на НАП-Варна, при осъществяване на функциите си да имат предвид, че документите са неистински, с оглед предотвратяване настъпването на щети за гражданите.

На 24 януари 2025 г. с постановление на прокурор при Районна прокуратура-Варна е образувано досъдебно производство за това, че през 2023 г. във Варна, в условията на продължавано престъпление, са потвърждавани неистини в писмени декларации относно обстоятелството, че в поземлени имоти в местността "Баба Алино" са изградени постройки преди 31 март 2001 г., като тези декларации са подавани пред орган на властта по силата на §127, ал. 9 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за устройство на територията.

Досъдебното производство е образувано след постъпили материали по компетентност от Окръжна прокуратура след извършена проверка от служители на ОД на МВР, отдел „Икономическа полиция“. Разследването се провежда от разследващ полицай при ОД на МВР и към настоящия момент не е приключило.

На 4 декември 2024 г. с постановление на прокурор при Районна прокуратура-Варна е образувано досъдебно производство за това, че в периода от 22 юли 2024 г. до 25 юли 2024 г. в землището на Варна, местност "Баба Алино", на територията на ТП ДГС-Варна, без редовно писмено позволително са отсечени от горския фонд 41 дървета - 5 броя от дървесен вид „Ясен“, 4 броя „Топола“, 4 броя „Габър“, 17 броя „Келяв габър“, 9 броя „Клен“ и 2 броя „Цер“.

Досъдебното производство е образувано след постъпили материали от извършена проверка от служители на ОД на МВР-Варна, отдел „Икономическа полиция“. Разследването продължава.

Апелативната прокуратура обръща внимание, че образуваните във връзка със случая на установено строителство в местността досъдебни производства са в ход, не са спрени и не са били прекратявани на каквото и да е основание от НПК.