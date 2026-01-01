Инструмент с изкуствен интелект (ИИ), предназначен да установява дали пълнолетни мигранти се представят за деца, ще бъде внедрен на границите на Обединеното кралство през следващата година.

Британското вътрешно министерство е възложило договор на софтуерна компания за разработването и тестването на технологията, която ще определя възрастта на човек чрез анализ на снимки, направени на границата.

Според министерството системата ще улесни идентифицирането на възрастни мигранти, които „се опитват да измамят системата“, след като първоначалните тестове са показали „обещаваща производителност и точност“.

Организацията Human Rights Watch обаче призова правителството да се откаже от схемата, определяйки я като „недоказана технология“, която може да подкопае защитата, гарантирана на уязвимите деца.

Непридружените деца мигранти във Великобритания получават подкрепа от местните власти и се настаняват в системата за грижи, а не в стандартни центрове за настаняване на търсещи убежище, като хотели. Те имат и право на допълнителна правна защита, която може да улесни процедурата по предоставяне на убежище и да увеличи шансовете им за по-дълъг престой в страната.

Решението за използване на технологията идва след години на увеличен миграционен натиск по Ламанша. През 12-месечния период до юни 2025 г. общо 111 084 души са поискали убежище във Великобритания — с 14% повече спрямо предходната година.

Според данни на вътрешното министерство през периода до март 2026 г. над 6400 мигранти, твърдящи, че са деца, са преминали оценка на възрастта, като при 43% от случаите е било установено, че става дума за пълнолетни лица.

Доклад на независимия инспектор по имиграцията към британското правителство от миналата година е установил както случаи, при които възрастни мигранти са били определяни като деца, така и обратното — деца да бъдат погрешно класифицирани като възрастни.

Миналата година правителството обяви планове за използване на технология за лицево разпознаване с изкуствен интелект за справяне с проблема. Оттогава вътрешното министерство проучва възможностите за внедряването ѝ, а тази седмица беше сключен договор с базираната в Харлоу компания Akhter Computers Ltd.

Договорът, на стойност 322 000 паунда за период от три години, предвижда допълнителни тестове и разработка на технологията преди планираното ѝ внедряване в средата на 2027 г.

Министърът по граничната сигурност и убежището Алекс Норис заяви, че възрастни мигранти с „фалшиви твърдения за възрастта си“ са експлоатирали системата и са отклонявали жизненоважна подкрепа от деца в риск.

„Ето защо внедряваме технология с изкуствен интелект, за да сложим край на това, като гарантираме, че тези, които манипулират системата, ще бъдат идентифицирани, задържани и отстранени без забавяне, а онези, които действително се нуждаят от подкрепа и защита, ще я получат“, заяви Норис.

Министерството на вътрешните работи вече е провело тестове върху изображения на хора от различни етнически групи и полове, включително представители на основните групи търсещи убежище. Засега обаче резултатите не са използвани за вземане на решения в реално време.

Очаква се технологията да бъде изпробвана за първи път в реални условия следващата година в центъра за обработка на мигранти Western Jet Foil в Дувър.

В момента оценката на възрастта на търсещите убежище се извършва от служители на граничната полиция, които използват документи, външен вид и поведение, за да направят първоначална преценка.

Новата система за лицево разпознаване ще служи като допълнителен инструмент в подкрепа на граничните служители при случаи, в които възрастта на дадено лице е под съмнение.

Когато възрастта бъде оспорена, социални работници извършват допълнителни оценки на мигрантите, които твърдят, че са деца.