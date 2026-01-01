Мрежа от адвокатски кантори и консултанти получава хиляди паунди, за да помага на мигранти да се определят като хомосексуални, за да останат във Великобритания, установи разследване на "Би Би Си".

Изданието посочва, че на мигранти, чиито визи са на път да изтекат, се предоставят инструкции как да си набавят изфабрикувани доказателства, включително писма, снимки и медицински доклади. След това те кандидатстват за убежище, твърдейки, че са хомосексуални и че животът им е в опасност, ако се върнат в Пакистан или Бангладеш.

В отговор на разкритията вътрешното министерство на Острова заяви: „Всеки, който бъде установен да се опитва да злоупотребява със системата, ще понесе пълната строгост на закона и ще бъде изведен от страната“.

Британската процедура за предоставяне на убежище предлага закрила на хора, които не могат да се върнат в родните си страни, защото биха били в опасност. Пример за това са държави като Пакистан и Бангладеш, където хомосексуалните отношения са незаконни.

Разследването на "Би Би Си" показва, че процесът се експлоатира системно от правни консултанти, които извличат печалба от мигранти, желаещи да останат в страната.

Често става дума за хора, чиито студентски, работни или туристически визи са изтекли, а не за такива, които току-що са пристигнали в страната с малки лодки или по други нелегални маршрути.