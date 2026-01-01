Гърция ограничава предоставянето на убежище за нелегални мигранти, съобщават гръцките медии.

В рамките на месец май се очаква в парламента да бъде внесен законопроект, който предвижда сериозни промени по отношение на процедурите, засягащи незаконно влезлите на територията на страната чужденци.

Законопроектът, изготвен от Министерството на миграцията и убежището, променя изцяло начина, по който се третират нелегалните мигранти от момента на влизане до последния етап на процедурата, когато те получават или не получават убежище в Гърция, като изискванията са съобразени напълно с Пакта за миграцията и убежището на Европейския съюз, пише по темата в. „Прото тема“.

Предвижда се по-строг контрол на влизащите и съкратени като продължителност процедури. Ще се въведе задължителен скрининг за всички мигранти, които са влезли нелегално на територията на страната, независимо дали вече са подали молба за международна защита. Целта е да се направи точна идентификация на лицата, да се провери здравният им статус и да се определи дали представляват заплаха за сигурността.

Министърът на миграцията и убежището на Гърция Танос Плеврис заяви на заседание на министерския съвет, че процедурата по скрининг ще се проведе на островите Самос, Лесбос, Хиос, Кос, Лерос, както и в миграционните центрове във вътрешността на страната. Скрийнингът в центровете на островите ще продължава точно седем дни, а този във вътрешността – три дни. В края на процедурата всеки гражданин на трета държава ще бъде насочван в една от двете категории – за получаване на убежище или връщане в държавата на произход. Репатрирането ще става в рамките на 12 дни.

Според данни на Refugee Support Aegean, организация с нестопанска цел, която работи в областта на защитата правата на бежанците и искащите убежище в Гърция, през 2025 година в страната са били подадени 55 383 молби за получаване на убежище.