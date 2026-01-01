Силни взривове отекнаха през нощта в Одеса, градът бе обект на масирана атака с дронове, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в Телеграм.

Над 20 дрона атакуваха украинския черноморски град от акваторията на Черно море, съобщиха местните канали в приложението Телеграм. Местните власти призоваха гражданите да се укриват в бомбоубежища.

Въздушната тревога бе обявена в 01:42 ч. местно време (съвпада с българското - бел. ред.).

11 души са били ранени в Украйна, след като Русия е нанесла удари по град Днипро и Сумска област, съобщиха местните власти.

Междувременно промишлени райони около Невинномиск в руския Ставрополски край са били подложени на атака с дронове, съобщи губернаторът Владимир Владимиров, цитиран от Ройтерс.

Той не предостави повече подробности в публикацията си в Телеграм. В района се намира предприятието „Невинномиски Азот“ - голям химически завод, който и преди е бил атакуван с дронове от Украйна. Според губернатора промишлените предприятия в района на Невинномиск не са били повредени.

Агенция Ройтерс отбелязва, че не може да потвърди твърденията на двете страни чрез независими източници.

Русия и Украйна отричат, че умишлено атакуват цивилни.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е одобрил планове за атаки през юни като част от отбранителната кампания на Украйна срещу пълномащабната руска инвазия, предаде ДПА.

Във вечерното си видеообръщение той заяви, че май е донесъл промяна в баланса на силите в полза на Украйна. Президентът добави, че е получил доклади от военните си командири.

Зеленски заяви, че Украйна удържа позициите си по-ефективно, като същевременно провежда повече настъпателни операции. Той описа украинските удари с дронове дълбоко в руска територия като особено значими, като заяви, че те са се оказали ефективни този месец и сега трябва да бъдат доразвити „по творчески начини“.

Украйна се отбранява срещу руската инвазия вече повече от четири години и редовно нанася удари по цели в Русия, посочва ДПА.

Те все по-често са насочени срещу петролната инфраструктура, включително рафинерии, помпени станции и пристанища, за да прекъснат доставките на гориво за руската армия и да нанесат удар по военния бюджет на Москва.

Украинският президент също така спомена планирани дипломатически инициативи, като заяви, че диалогът с новото унгарско правителство е от ключово значение и каза, че Киев е заинтересован да поддържа добросъседски отношения.

В отделно изявление Зеленски обяви, че е започнала подготовката за конференция за възстановяване, насрочена за юни в Гданск, Полша.