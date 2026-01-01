Русия и Украйна днес размениха по 205 военнопленници, съобщи руското министерство на отбраната, цитирано от световните агенции.

Москва обяви по-рано този месец, че е било сключено споразумение за размяна на военнопленници с Киев като част от тридневното прекратяване на огъня за 9 май, договорено с посредничеството на американския президент Доналд Тръмп.

По думите на съветника на руския президент Юрий Ушаков Русия е приела инициативата на Тръмп за примирие с Украйна от 9 до 11 май и за обмен на военнопленници във формат „1000 за 1000“. Той добави, че съответните служби на Русия и Украйна работят активно по списъците с военнопленниците и, ако бъдат постигнати споразумения, ще започне обменът.