Американският пратеник Стив Уиткоф обяви, че Украйна и Русия са се договорили да извършат нова размяна на военнопленници на тристранните преговори в Абу Даби, определени от емисаря като "продуктивни", предаде Франс прес.

Агенцията отбелязва, че уреждането на останалите въпроси, свързани с прекратяването на продължаващата четвърта година война, изглежда в застой.

"Днес делегациите на САЩ, Украйна и Русия се договориха да разменят 314 пленници – първата размяна от този тип от пет месеца насам", съобщи Уиткоф в профила си в "Екс".

"Този резултат беше постигнат благодарение на задълбочени и продуктивни мирни преговори. Макар да остава още значителна работа, напредък като този показва, че трайния дипломатически ангажимент дава конкретни резултати и допринася за усилията за прекратяване на войната в Украйна", увери той.

Преговорите "продължават" и днес, съобщи, от своя страна, Диана Давитян, говорителка на ръководителя на украинската делегация Рустем Умеров.



Вашингтон от месеци полага дипломатически усилия за намиране на решение, но засега единствените конкретни резултати са няколко размени на военнопленници и тела на загинали войници.

Русия вчера отново поиска Украйна да изпълни исканията ѝ, засилвайки съмненията в шансовете за успех на преговорите, водени по инициатива на американския президент Доналд Тръмп.

"Докато режимът в Киев не вземе съответното решение, специалната военна операция ще продължи", предупреди говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

Москва настоява Киев да се откаже от цялата Донецка област, включително зоните, контролирани от украинската армия, в замяна на евентуално замразяване на фронтовата линия.

Украйна отказва да се откаже от областта, където се намират основните ѝ защитни линии срещу руските атаки, но се опасява Вашингтон да не подкрепи позицията на Москва. Още повече че президентът Тръмп прекъсна почти цялата военна помощ за Киев, откакто се върна в Белия дом преди година и, за разлика от своя предшественик Джо Байдън, се представя като посредник в този конфликт, а не като поддръжник на Украйна.