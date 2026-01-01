Украйна и Русия днес започнаха втория ден преговори с посредничеството на САЩ в Абу Даби, за да обсъдят края на четиригодишната война, заяви ръководителят на украинския преговорен екип Рустем Умеров, цитиран от Ройтерс.

„Вторият ден от преговорите в Абу Даби започна“, написа Умеров в приложението „Телеграм“. „Работим в същите формати като вчера – тристранни консултации, работа по групи и след това синхронизиране на позициите“, уточни той.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес след началото на новия кръг от преговори между САЩ, Русия и Украйна в Абу Даби, че те трябва да доведат до траен мир и да не дават нова възможност на Русия да продължи войната си, предаде Ройтерс.

"Точно сега хората в Украйна трябва да усетят, че ситуацията наистина се приближава към мир и края на войната, а не до положение, в което Русия използва всичко за своя облага и продължава атаките си", каза Зеленски във вечерното си видеообръщение.

Зеленски съобщи също, че Украйна очаква да има нова размяна на военнопленници след началото на новия кръг от преговори в Абу Даби.

„Имаме важна стъпка – очакваме размяна на пленници в близко бъдеще. Нашите пленени трябва да се върнат вкъщи“, посочи Зеленски, цитиран от Укринформ.

Той подчерта още, че партньорите трябва да гарантират, че процесът ще бъде реален. „Партньорите ни трябва да са готови да гарантират реални гаранции за сигурност и с реален натиск върху агресора“, добави Зеленски.

Кирил Дмитриев, специалният пратеник на руския президент Владимир Путин заяви, че има напредък и положително развитие в постигането на мирно споразумение за Украйна преди началото на втория ден от тристранните преговори в Дубай, предаде Ройтерс.

"Войнолюбците от Европа и Великобритания постоянно се опитват да се намесят в този процес. Колкото повече такива опити за намеса има, толкова по-голям е постигнатият действителен напредък", изтъкна Дмитриев.

"Налице е положително развитие", допълни специалният пратеник.

Кирил Дмитриев посочи също, че се работи активно за възстановяване на отношенията със САЩ, включително в рамките на руско-американската работна група по икономическите въпроси.

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт взе участие в предишната среща на работната група в Маями миналата събота заедно с Дмитриев, специалния пратеник на американския президент Доналд Тръмп Стив Уиткоф и зетя на Тръмп Джаред Къшнър.