Съединените щати предложиха възможен нов формат за мирни преговори между Украйна и Русия, в който да участват американски и евентуално европейски представители, заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

Зеленски каза, че Киев ще реши дали да приеме този формат, след като стане ясно дали резултатите от възобновените вчера разговори с американски преговарящи са положителни. Той добави, че ще обсъди въпроса с ръководителя на украинската делегация Рустем Умеров.

Пред журналисти в Киев Зеленски не съобщи подробности какъв точно формат е предложила администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп.

"САЩ казаха, че ще проведат отделна среща с представители на Русия. И предложиха следния формат, доколкото разбирам: Украйна, САЩ, Русия и, тъй като там има представители на Европа, вероятно и Европа", каза Зеленски.

Американски преговарящи се очаква да се срещнат днес с руски представители във Флорида.

Ситуацията в южната украинска Одеска област на Черно море е тежка, след като Русия засили атаките си с цел да блокира достъпа на Украйна до Черно море, заяви още президентът Зеленски, цитиран от Ройтерс.

Той подчерта, че избори могат да се произведат само когато е гарантирана сигурността в страната и заяви също, че не е работа на руския президент Владимир Путин да решава как и кога трябва да се произвеждат избори в Украйна.

Зеленски категорично посочи, че избори не могат да се организират в части от Украйна, които са под руска окупация.

По думите му украинският външен министър е започнал първоначална работа по изграждането на инфраструктура, която да позволи гласуване на украинците, живеещи в чужбина.

Президентът заяви още, че решението на Европейския съюз за финансиране на Украйна засилва позициите на Киев в преговорите.

Той уточни още, че Украйна работи със Съединените щати за стабилно мирно споразумение, а не за сделка, която да включва "разделяне на територии и ресурси".