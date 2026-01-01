Днес беше регистрирана листата за участие в предсрочните парламентарни избори за Първи МИР Благоевград. По традиция тя е оглавена от лидера на ДПС Делян Пеевски. Това става ясно от публикация във Facebook на

Впечатление прави, че втори в листата е Джевдет Чакъров. Бившият съпредседател преди разрива в партията, който беше дясна ръка на Ахмед Доган, се завръща в ДПС, припомня NOVA.

Бившият вътрешен министър Калин Стоянов ще води в София-област. Искра Михайлова ще води в Пазарджик.

Кандидати за народни представители на ДПС за 1-ви МИР Благоевград са:

1. Делян Пеевски

2. Джевдет Чакъров

3. Арбен Мименов

4. Феим Иса

5. Мехмед Вакльов

6. Радослав Ревански

7. Фатима Йълдъс

8. Фазли Ролев

9. Ибраим Зайденов

10. Хамид Даутев

11. Милена Бунцева

12. Суат Кунгьова

13. Васил Башов

14. Величка Манолска

15. Ибрахим Пингов

16. Здравко Заимов

17. Мюдюн Юсеин

18. Денис Узунов

19. Иман Вакльова

20. Росица Медарова

21. Мартина Траянова

22. Христо Пешев