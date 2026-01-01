Серията от земетресения, които разтърсиха днес следобед гръцкия остров Евия, североизточно от Атина, са причинили щети на редица къщи на острова, но не се съобщава за пострадали хора, информира онлайн изданието на в. "Катимерини", позовавайки се на местните власти.
Трусовете бяха усетени силно в Атина и околностите й, отбелязва изданието.
Две силни земетресения разтърсиха гръцкия остров Евия
Βίντεο από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης από κατάστημα στα Ψαχνά καταγράφει τη σφοδρότητα του σεισμού των 5,2 Ρίχτερ που έπληξε την Κυριακή το μεσημέρι την Εύβοια, προκαλώντας αναστάτωση τόσο στην τοπική κοινωνία όσο και στο λεκανοπέδιο της Αττικής. pic.twitter.com/4zv5im1nSV— iEidiseis.gr (@iEidiseisGR) June 7, 2026
Редица къщи в Прокопи, Северна Евия, и Дафнуса, Централна Евия, са понесли щети, а пътната мрежа е била засегната от свлачища, заяви за изданието кметът на Мантуди-Агия Ана Йоргос Цапурниотис.
Първото земетресение беше регистрирано в 12:58 часа местно (и българско) време и е било с магнитуд 4,8 по скалата на Рихтер, според данни на Института по геодинамика. То е било повърхностно, като дълбочината му е била около 5 километра, отбелязва "Катимерини".
ευχαριστω θερμα το ΜΕΓΚΑ που προωθησε το βιντεο του ανατριχιαστικου σεισμου που βιωσα 🙏🙏🙏 pic.twitter.com/g1MPLxMxMx— 😵💫 (@kaaampz) June 7, 2026
Минути по-късно, в 13:02 часа, беше регистрирано второ и по-силно земетресение с магнитуд 5,2 и с епицентър на около 2 километра югоизточно от Прокопи, също на дълбочина около 5 километра.
Властите продължават да оценяват щетите и да наблюдават сеизмичната активност в зоната.
Σημαντικά προβλήματα προκάλεσαν οι ισχυρές σεισμικές δονήσεις— in.gr/news (@in_gr) June 7, 2026
Που σημειώθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής στη Βόρεια Εύβοια
Με τις Αρχές να καταγράφουν ζημιές σε κατοικίες, καταστήματα και υποδομές
Καθώς και κατολισθήσεις σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου
«Υπάρχουν πολύ… pic.twitter.com/Tqk529WseB