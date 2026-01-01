Задържаха 23-годишен мъж за телефонната измама на 85-годишна жена от Хасково, съобщиха от полицията.

Измамата е станала преди 2 дни. Тогава на телефона на жената се обадил мъж, представил се за "доктор Петров" и поискал средства за предстояща операция на дъщеря ѝ.

Възрастна жена хвърли през терасата 3500 евро на ало измамници в Хасково

Възрастната жена е хвърлила през терасата на жилището си 3500 евро. Да ги вземе и пренесе до друг град се включил задържаният хасковлия.

Криминалисти са установили младия мъж, който е познат на органите на реда. Той е бил нает чрез обява под предлог, че ще пренесе пари - дарение до друг град.

Задържаният е признал, че за услугата спечелил 100 евро, а останалите оставил на посочено по телефона място от организаторите на измамата.

Описал механизма на извършване и върнал останалите му 30 евро.