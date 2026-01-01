Нощта е преминала спокойно, два екипа на пожарната са работили през цялата нощ след взривовете в завода за боеприпаси в село Белица край Трявна, съобщи главен комисар Александър Джартов, директор на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Пожарът е овладян. По думите му на места има пропушвания, но те са локални в самото горяло огнище, най-вероятно са дънери или паднали дървета. "Днес продължаваме да осъществяваме дежурства и да гасим където е необходимо, да не позволяваме да излезе извън периметъра пожарът.", каза още той.

Официален профил във Фейсбук на кмета на Трявна Денчо Минев

Взривове във военния завод в Белица, има обгазяване в района, евакуират съседни села

"Специфичното е безопасността на нашите екипи, ние нямаме възможност да атакуваме директно фронта, трябва да е на безопасно разстояние", обясни Джартов. Все още не може да се оцени периметърът.

На около 500 метра е възможно да има осколки. Няма риск за населените места, възможно е някъде да има временно разпалване, вследствие на вятъра.

Техническа причина е довела до взривовете в завода край Белица, няма данни за токсично замърсяване (ВИДЕО)

Той бе запитан кога ще могат да влязат екипите вътре. "Обикновено след 24 часа, но ние ще изчакаме разрешение от прокуратурата. На този етап не се предвижда пожарникари да влизат вътре в завода", обясни той. Джартов допълни, че последният взрив е бил в понеделник малко преди 14:30.

Складовете, където се съхраняват такъв тип материали, нямат електрозахранване и средствата за протовогасене са в периметъра около тях, в складовете няма системи за активно противогасене, съобщи представител на фирмата.

Официален профил във Фейсбук на кмета на Трявна Денчо Минев

Нормализира се обстановката след вчерашния взрив в склад за боеприпаси в завод "ЕМКО" край село Белица, община Трявна, разследването продължава, написа по-късно кметът на Трявна Денчо Минев.

"Още веднъж изказвам своята благодарност към всички екипи на РДПБЗН - Габрово и РСПБЗН - Велико Търново, горско стопанство, на доброволците към Доброволно формирование - Трявна, на всички институции и на работниците на фирма "ЕМКО" ООД за бързата и адекватна реакция при евакуацията от площадката вчера. Най-важното в този момент е, че няма жертви и пострадали и всички са в безопасност. Няма опасност за населените места и хората могат да бъдат спокойни", написа кметът.

По-късно днес, след разрешение на Окръжна прокуратура - Габрово, ще бъде извършен оглед и в изгорелия склад от назначените експерти и представители на полиция, СОБТ и сухопътни войски за оглед на обекта и извън него за осколки и последващо разследване за установяване на причините за инцидента.

Кметът допълва, че районът на завода за боеприпаси край село Белица остава отцепен и граждани не се допускат в периметър от един километър. Всички пътища са отворени за движение, няма населени места без електрозахранване и водоснабдяване.

Предстои обезвреждане на установени опасни взривни вещества в района на взривения склад за боеприпаси край тревненското село Белица, съобщи на брифинг старши комисар Илиян Иванов, директор на Областната дирекция на МВР в Габрово.

Той посочи, че днес се очаква отрядът за обезвреждане към МВР да предприеме действия за установяване на опасни боеприпаси, които биха могли да се взривят впоследствие. Към момента има данни за един такъв боеприпас, който предстои да бъде обезвреден на място.

Не е задължително обезвреждането да бъде извършено след изтичането на 24 часа от инцидента или от последния взрив, уточни Иванов. Той посочи, че вчера служители на Специализирания отряд за борба с тероризма (СОБТ) са извършили обследване и обход на терена, включително на мястото на взрива, за да се установи обстановката. По-подробното обследване ще продължи днес, когато ситуацията е по-спокойна, тъй като вчера съществуваха рискове за безопасността на служителите, обясни той.

След изтичането на необходимия безопасен период на територията на обекта ще бъдат предприети следващи действия съвместно с полицията, СОБТ и представители на Сухопътните войски, които са експерти в тази област. Те ще определят необходимите действия както на територията на самия обект, така и извън него, където има разпръснати осколки, каза Иванов.

Припомняме, че поредица от взривове избухнаха малко след 11:30 часа в понеделник в района на военния завод в село Белица, край Трявна. към момента няма данни за загинали или ранени при взривовете. Всички служители, които са се намирали на площадката на завода, са били евакуирани.

Вчера стана ясно, че техническа причина е довела до взривовете в завода за боеприпаси, като към момента няма данни за външна намеса.