Пожарът в района на селата Виноградец и Карабунар е локализиран, съобщиха от полицията.

През цялата нощ в зоната на пожара са работили екипи на пожарната, включително служители и техника от Пловдив и София.

Пожар избухна край села в община Септември, хеликоптер се включи в гасенето (СНИМКИ)

За ограничаване разпространението на огъня тежка техника от „Асарел-Медет“ е прокарала просеки в района.

Към момента на място са 10 противопожарни автомобила. Екипите продължават гасенето на отделни локални огнища и наблюдението на района.

От полицията призовават гражданите да не навлизат в зоната на пожара и да изпълняват указанията на служителите на МВР.

Сигналът за горящи сухи треви, храсти и стари лозови насаждения в района на могила в района на селата Виноградец и Карабунар беше получен вчера около 13: 00 часа.