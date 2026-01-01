Разследващите все още не могат да стигнат до мястото на взривовете в завод „ЕМКО“. Причината за това е, че все още е възможно да има невзривени боеприпаси. Според информацията на прокуратурата това ще може да се случи утре.

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На огледа ще присъстват вещи лица от различни области, специалисти, технически помощници, които ще подпомогнат разследващия екип. Засега са иззети записите от видеокамерите, както и документация, свързана с производството на конкретните изделия, която ще бъде анализирана, предава NOVA.

Към този момент прокуратурата разследва палеж, който е предизвикал взривове, изложили на опасност живота и здравето на работници от предприятието. Имало и риск пожарът да се разпространи към околни имоти. Пламъците са унищожили и имущество на значителна стойност.

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Разследващите към този момент не изключват нито един от вариантите за избухването на пожара. Работи се по всички възможни хипотези. ДАНС също проверява версиите. Ръководството на предприятието оказва съдействие на разследващите.