Психично болен мъж задигна кола и се заби в ограда на къща в Завет, съобщиха от полицията.

28-годишен мъж е подал сигнал, че психично болния и освидетелстван мъж се е качил в автомобила му без негово съгласие.

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На 11 август колата е установена катастрофирала в къща. След удара във външната стена на къщата, той се е блъснал и в паркирана кола.

Установен е 33-годишният мъж, задигнал колата. След като са му взети кръвни проби за химичен анализ, той е транспортиран в Държавната психиатрична болница в Бяла.

По случая се води разследване.