Окръжната прокуратура в Бургас внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ по отношение на украинския гражданин (с инициали М.Ш.), обвинен, че умишлено е умъртвил свой сънародник.

Престъплението е осъществено на 9 август 2026 г. в двор на къща в несебърското село Кошарица. Според обвинението убийството е извършено по особено мъчителен за жертвата (с инициали О.Ф.) начин.

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По време на разследването е установено, че обвиняемият и пострадалият са се познавали. Между тях е възникнал спор.

Убийството е извършено чрез срязване на врата на убития. В момента Окръжен съд-Бургас гледа мярката на задържания.