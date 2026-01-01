Нов инцидент с танкер е регистриран в Ормузкия проток, съобщи британската служба за морски търговски операции (UKMTO), позовавайки се на военни източници, според които преминаващ през района танкер е бил ударен от неизвестен снаряд, предаде ДПА.

Двама моряци са пострадали леко, но към момента няма сведения за замърсяване или други екологични щети. Корабът се насочва към близко пристанище.

На фона на продължаващия конфликт между Иран и САЩ, движението през стратегическия проток остава сериозно затруднено. Това предизвиква значителни затруднения в доставките на петрол, природен газ и торове по цял свят.

Според американски медии военноморските сили на САЩ нееднократно са осигурявали безопасното преминаване на търговски кораби по крайбрежието на Оман през маршрута между Персийския и Оманския залив.