Задържаха посредник при телефонна измама, при която 75-годишна жена от Панагюрище е дала 3500 евро. Служители на Районното управление в Панагюрище са установили 52-годишен жител на града, заподозрян като посредник при извършването на измамата.

Сигналът е подаден в петък от 75-годишна жителка на село Баня. Тя разказала пред полицаите, че ден по-рано на домашния ѝ телефон се обадил непознат мъж, който я информирал, че дъщеря ѝ се нуждае от скъпа операция и са необходими значителна сума пари.

Малко по-късно жената получила второ обаждане. Този път мъжът се представил за полицай и я убедил, че е станала жертва на телефонна измама, но полицията вече е по следите на извършителите. За по-голяма убедителност в разговора жената чула и звуци от полицейски сирени.

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Мнимият полицай я убедил, че за залавянето на измамниците трябва да предостави наличните си пари, които да бъдат използвани като примамка.

Жената предала на непознат мъж 3500 евро. На следващия ден обаче разбрала, че е станала жертва на телефонна измама.

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По случая незабавно е сформиран екип от служители на Районното управление в Панагюрище. При предприетите действия е установено, че посредникът при извършването на престъплението е 52-годишен жител на Панагюрище.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа. По случая се води досъдебно производство под надзора на прокуратурата в Пазарджик.