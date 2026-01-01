Възрастна жена от село Широки дол е станала жертва на телефонна измама, след като била заблудена, че дъщеря ѝ се нуждае от спешна операция. Това съобщиха от ОДМВР-София.

Жената получила обаждане, при което ѝ било казано, че на дъщеря ѝ трябва спешно да бъде направена операция на крака. За лечението измамниците поискали 22 000 евро.

Притеснена за дъщеря си, жената събрала всичките си спестявания – 7000 евро, и ги предала на непознат мъж, който я чакал в близост до църквата в селото.

Едва по-късно през деня потърпевшата разбрала, че е станала жертва на измама, и подала сигнал в полицията.

По случая е образувано досъдебно производство.

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От ОДМВР-София отново предупреждават гражданите, че полицаи, лекари, прокурори и служители на държавни институции не искат пари по телефона и не изпращат хора, които да ги получат.

Сред най-често използваните от телефонните измамници сценарии са искане на пари за „съдействие на полицията“, за освобождаване на близък след предполагаема катастрофа или за „спешна операция“.

От полицията съветват при подобно обаждане гражданите незабавно да прекратят разговора, да не предоставят лична или финансова информация и сами да се свържат със своите близки.

При съмнение за измама трябва незабавно да бъде подаден сигнал на телефон 112 или в най-близкото районно управление на МВР.