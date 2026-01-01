90-годишна жена стана жертва на телефонна измама в Ловешко, съобщиха от полицията.

Сигналът за измамата на жената от село Гумощник е подаден на 30 април. Тя е получила телефонно обаждане от мъж, който се е представил за доктор, лекуващ внучката ѝ.

Той е заявил, че за успешното възстановяване на пострадалата и провеждане на лечението ѝ е необходимо да бъдат събрани и да му се предоставят всички налични пари и ценности.

Разговорът между двамата е продължил над 2 часа. Жената е събрала 2850 евро, които според получените инструкции е сложила в чанта и е предала на двама непознати мъже.

Те са задържани - на 40 и 26 години. Те са заявили, че са били наети за работа по обява в социалните мрежи. По случая се води разследване.