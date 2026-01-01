Прокуратурата обвини и задържа двама мъже за крупна телефонна измама в София, съобщиха от обвинението.

Събраните до момента доказателства сочат, че неустановено по делото лице в телефонен разговор е заплашило възрастна жена.

Възрастна жена даде 8000 евро на ало измамници в Ловешко

След това с жената се свързал мъж, представящ се за полицейски инспектор, който имал информация, че тя можело да бъде обект на престъпление, като поискал от нея да предостави пари за съдействие за залавяне на престъпниците.

На 26 април пред блок жк. „Разсадник-Коньовица“ в София, обвиняемите подържали в жената заблуждението, че помага на полицията.

Тя им предала сак със сумата в размер на 34 000 евро и 2000 лева. След като предала парите, жената се усетила, че е станала жертва на измама и подала сигнал в полицията.

Поредна ало измама: Семейство остави на пейка на Автогарата в Димитровград 52 000 лв. и 2000 евро

Униформените са хванали и при извършени претърсвания са намерени парите, които жената е предала.

На обвиняемите е наложен постоянен арест. Мерките за неотклонение подлежат на обжалване пред Софийски градски съд.