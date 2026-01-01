Съединените щати се отдалечават от политиките за изграждане на нации и намеса в Западните Балкани и се насочват към сътрудничество, с акцент върху Босна и Херцеговина и развитието на газопровода „Южен интерконектор“ с Хърватия, според доклад на Държавния департамент, цитиран от ХИНА.

В представения пред американския Конгрес доклад за отношенията с региона се посочва, че ерата на политиката на САЩ за изграждане на нации е приключила, което сигнализира по-широка промяна в подхода към стабилност и взаимноизгодни партньорства.

В него се добавя, че администрацията е фокусирана върху овластяването на местните действащи лица да се справят със собствените си предизвикателства, вместо да се удължава зависимостта (им) от международна намеса или надзор.

Документът определя три основни приоритета: поддържане на регионалната стабилност, укрепване на икономическото и енергийното сътрудничество и противодействие на руското и китайското влияние, както и на организираната престъпност, отбелязва ХИНА.

По отношение на Босна и Херцеговина докладът потвърждава ангажимента на САЩ към Дейтънското мирно споразумение и суверенитета и териториалната цялост на страната. В текста се казва, че американската дипломация е помогнала за разрешаването на най-сериозната политическа криза в страната от войната от 1992 до 1995 г. насам през 2025 г., като е запазила конституционния ред и правното единство на държавата.

Докладът също така посочва усилията за разширяване на сътрудничеството в областта на сигурността в региона чрез съвместни военни учения, обучения и изграждане на капацитет, заедно с по-голяма зависимост от европейските партньори от собствените им отбранителни ресурси и НАТО.

Западните Балкани са описани като зона на икономически възможности за американските компании, особено в транспортната, цифровата и енергийната инфраструктура.

Силен акцент е поставен върху енергийната сигурност, като администрацията на САЩ предупреждава, че зависимостта на региона от руската енергия остава стратегическа уязвимост. Тя обещава подкрепа за диверсификация чрез американски втечнен природен газ, възобновяеми енергийни източници и ядрени технологии.

Сред приоритетните проекти докладът изрично подчертава Южния газов интеконектор между Хърватия и Босна и Херцеговина, който се очаква да бъде разработен от американската компания „ААФС Инфрастръкчър енд Енерджи“ (AAFS Infrastructure and Energy), ръководена от Джеси Бинал, бивш адвокат на президента на САЩ Доналд Тръмп, и Джоузеф Флин, брат на бившия съветник по националната сигурност Майкъл Флин.

Относно Сърбия Вашингтон казва, че ще продължи диалога с Белград, ще насърчава нормализирането на отношенията с Косово и ще разшири сътрудничеството със страната в областта на енергетиката и сигурността.

Администрацията на САЩ също така предупреждава за нарастващо руско и китайско влияние в региона. В доклада Русия е обвинявана в подхранване на етнически разделения и използване на енергията като инструмент за политически натиск, докато за Китай в текста се твърди, че разширява влиянието си чрез заеми, инфраструктурни проекти и политически връзки в страни с по-слаби институции и по-ниски нива на прозрачност.