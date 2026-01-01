Лек автомобил със софийска регистрация е паднал от активната пътна лента в района на подлеза между комплексите "Зорница" и „Изгрев" в Бургас тази сутрин, след като шофьорът е отказал да спре за полицейска проверка. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР-Бургас.

Инцидентът е станал около 4:45 ч., когато служители на сектор "Пътна полиция" направили опит да спрат автомобила на улица "Струга" в посока Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) – Бургас. Шофьорът не се съобразил с разпорежданията и се отдалечил с висока скорост по булевард "Никола Петков".

След като колата излязла от платното, водачът избягал, изоставяйки в купето трима мигранти, самоопределили се като мароканци. Те са откарани за медицински преглед в УМБАЛ – Бургас.

Полицията продължава издирването на шофьора.