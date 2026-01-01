Американският президент Доналд Тръмп обяви, че армията на САЩ е елиминирала лидера на венецуелския наркокартел "Трен де Арагуа" - Ектор Рустенфорд Гереро Флорес, предадоха Ройтерс и Франс прес.

В публикация в социалната мрежа "Трут соушъл" Тръмп заяви, че по негово нареждане Южното командване на армията на САЩ е извършило "бърз и смъртоносен удар", при който Гереро е бил ликвидиран. Той определи "Трен де Арагуа" като една от най-жестоките терористични организации в света и подчерта, че операцията е била координирана с венецуелските власти.

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет уточни, че ударът е бил нанесен по-рано през седмицата и че смъртта на Гереро е потвърдена.

Венецуелското Министерство на информацията съобщи, че по време на операцията са избухнали сблъсъци с членове на престъпни групи, при които лидерът на организацията е бил неутрализиран. По данни на ведомството акцията е била осъществена с помощта на специализирани технологии и в резултат на сътрудничество и обмен на разузнавателна информация между властите на двете държави.

Администрацията на Тръмп нееднократно е налагала санкции на Гереро и други ръководители на групировката за предполагаемо участие в наркотрафик, трафик на хора и пране на пари. Американският Държавен департамент е включил организацията в списъка на чуждестранните терористични организации.

Тръмп твърди, че дейността на "Трен де Арагуа" в САЩ е била координирана с правителството на венецуелския президент Николас Мадуро. Именно предполагаемата връзка между групировката и Каракас е използвана от американската администрация като аргумент за депортирането на част от венецуелските мигранти в строго охраняван затвор в Ел Салвадор.

"Трен де Арагуа" е известна с участието си в трафик на хора и контрола върху мигрантски маршрути, използвани от венецуелци и други южноамериканци по пътя им към по-развитите държави в региона, включително Чили, както и към различни места в Европа.