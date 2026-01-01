Училищата в естонския град Тарту, където децата вече са преживели ситуация с приближаващ дрон откъм руската граница, започват да поставят защитно фолио върху прозорците си в случай, че подобен инцидент се повтори, предаде Ройтерс.

През тази пролет няколко украински дрона, носещи взривни устройства, предназначени за цели в Русия, но отклонили се от курса си, навлязоха във въздушното пространство на Естония, която е член на НАТО и на Европейския съюз. Украйна обясни, че причината е руско електронно заглушаване, което е отклонило дроновете от зададения маршрут.

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През юни училищата в Тарту, който се намира на около 45 километра от руската граница, получиха указание да изведат учениците в убежища, след като такъв дрон се насочил към района.

„Не знаехме какво да правим, защото не бяхме подготвени. Честно казано, и самите ние доста се уплашихме“, разказа пред Ройтерс директорката на средното училище „Кивилина“ в Тарту Карин Лук. По думите ѝ тогава учениците не са били отведени в убежища, тъй като училището не е разполагало нито с необходимата подготовка, нито с определени безопасни помещения.

Затова през лятната ваканция училището, както и всички останали училища и детски градини в Тарту, подготвят пространства, в които децата да могат да се укриват при евентуална нова опасност. Тези пространства са обособени например в училищните спортни зали и плувните басейни.

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Според Лук в Украйна повече хора са загинали от счупени стъкла вследствие на експлозии, отколкото от самите взривове. Поради тази причина върху прозорците на помещенията, предназначени за убежища, се поставя защитно фолио, което да предпазва децата от летящи стъклени отломки при евентуална експлозия на дрон наблизо.

Училището планира също да организира тренировки, за да се научат учениците как да реагират при сигнал за опасност от дрон. В сутерена ще бъдат поставени игри и книги, за да бъдат ангажирани децата, докато се укриват.

„Чувствам се много по-спокойна, когато знам, че училището предприема конкретни мерки. Смятам, че в света, в който живеем днес, подобна подготовка е необходима“, каза Айрин Трейман Кивесте, майка на 11-годишно момиче, което учи в училището. „Така е по-лесно и за децата.“

Заместник-кметът на Тарту Мартин Бек съобщи пред Ройтерс, че мерки за сигурност се предприемат във всички 30 училища и 38 детски градини в града. Освен това на жилищни сгради се раздават генератори, за да могат хората да останат на топло през зимата при евентуални прекъсвания на електрозахранването. По думите на Бек и други естонски градове обмислят да последват примера на Тарту.