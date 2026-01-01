Днес се навършват 100 дни от встъпването в длъжност на правителството с премиер Румен Радев. Народното събрание избра новия Министерски съвет на 8 май. Първите 100 дни на кабинета „Радев“ предизвикаха остри реакции от опозицията. От ГЕРБ, „Демократична България“ и „Продължаваме промяната“ отправиха критики към управлението, като акцентите им са насочени към икономическата политика, кадровите назначения, липсата на реформи и връщането на кадри от предишни управления.

ГЕРБ

След 100 дни Румен Радев вече не е алтернативата на властта, Румен Радев е властта и вече няма алиби, написаха от ГЕРБ във Фейсбук.

Румен Радев години наред оценяваше всички останали отстрани. Днес вече ще оценяваме него. Има мнозинство. Има правителство. Има бюджет. Има власт. Следователно има и отговорност. Първите 100 дни бяха кредит на време. Оттук нататък вноските се плащат с резултати, заявяват от ГЕРБ.

Правителството започна с дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт. Обяснението е „наследството“. Но когато внесеш собствен бюджет, вече не си коментатор на чуждата политика - носиш отговорност за своята. Повече разходи, дефицит и дълг са политически избор, а сметката я плащат гражданите и бизнесът, посочват от ГЕРБ.



Години наред Радев обясняваше как трябва да се управлява България. Когато получи властта, се оказа, че му трябват още 100 дни, за да каже какво ще прави с нея. Обещаха ни държава 2.0. Оказа се, че я управляват двойкаджии, заявяват от ГЕРБ за управленската програма на правителството.



Видяхме ударна смяна на ръководства в администрацията и публичните структури. Всяко правителство има право на свой екип, но кадровата метла не е реформа, отбелязват от партията.



От ГЕРБ посочват, че хората имат право на отговор за това какво реално поевтиня. Хората не живеят в прессъобщенията на Министерския съвет, а с касовата бележка от магазина, добавят от формацията.



За външната политика от партията заявяват, че България не може да говори едно в София, да оставя впечатление за друго в Киев и после да обяснява трето пред съюзниците си.



За съдебната реформа, администрацията, здравеопазването, образованието и дигитализация от ГЕРБ посочват, че искат срокове, закони, отговорни министри и резултати.

ДБ

От „Демократична България“ (ДБ) определиха първите 100 дни на кабинета „Радев“ като период на овладяване на проваления управленски модел и създаване на нови рискове, вместо на реална промяна. Това се посочва в позиция на формацията, разпространена до медиите.

"Преди сто дни Румен Радев пое еднолично властта в държавата ни, с безпрецедентно мнозинство и доверие и висока претенция - овладяване на цените и модернизация на икономиката, демонтаж на олигархичния модел, връщане на държавността", посочват от ДБ. "Ние също поехме своя ангажимент според резултата, който гражданите ни отредиха - да бъдем конструктивна, но твърда дясна опозиция. Да подкрепяме истинските реформи, но и да разобличаваме имитациите и да пресичаме опитите за връщане назад. Да предлагаме решения, да изискваме отчетност и да защитаваме европейския курс и успешното икономическо развитие на България", добавят от формацията.

От ДБ отбелязват, че сто дни не стигат, за да се решат всички проблеми, но са достатъчни за оценка дали се върви към постигане на амбициозните цели на кабинета "Радев", или намеренията на властта му са далеч по-скромни – "подчиняване и експлоатиране на досегашния провален модел". Нашата оценка е силно критична, заявяват от формацията.

Дълг и данъци вместо реформи и модернизация, кадрова подмяна вместо демонтаж, календар с пожелания вместо смела и измерима управленска програма, празен стол и изолация вместо влияние в Европейския съюз (ЕС) и защита на националната сигурност и приоритети, разделение в обществото вместо лидерство и национален консенсус за бъдещето, посочват от ДБ.

От ДБ заявяват, че кабинетът не е изпълнил обещанието си за овладяване на цените и за демонтажа на олигархичния модел. Според тях също така кабинетът на Румен Радев провежда политика на разделение на обществото. От формацията добавят още, че гражданите не гласуваха за нов управител на старата система, а да бъде променена.

ПП

За 100 дни премиерът Румен Радев каза, че е „елиминирал олигархията“ в политическата власт – като напълни властта със службогонци от стария политически модел, е оценката на „Продължаваме промяната“ (ПП) за управлението на кабинета.

В здравеопазването начело начело на „Медицински надзор“ беше върната Иванка Динева – номинацията на ГЕРБ-СДС за управител на НЗОК през 2023 г. За зам.-министър назначи Петко Салчев – официалната номинация на ГЕРБ за управител на Касата през 2020 г. Той остана на поста до 14 август 2026 г., когато беше освободен по собствено желание, се казва в публикацията.

В енергетиката назначи за зам.-министър Кирил Темелков – бивш изпълнителен директор на „Булгартрансгаз“ през управлението на ГЕРБ. А през юли от борда на АЕЦ „Козлодуй“ беше отстранен ядреният експерт проф. Георги Касчиев. На негово място беше назначен Драгомир Димитров – бивш шеф на разузнаването и бивш щатен служител на ДС, без професионален опит в ядрената енергетика, пишат от ПП.

В земеделието – министър стана Пламен Абровски – бивш депутат от „Има такъв народ“ (ИТН) и техен кандидат за земеделски министър.

Пребори олигархията в транспорта „като има намерения да назначи бившия председател на парламента от ИТН Ива Митева за зам.-министър. А бившият депутат от ИТН Златомира Мострова получи място в ръководството на железопътната инфраструктура“, заявяват от ПП.

Външната политика оглави Велислава Петрова-Чамова, номинация на ИТН за здравен министър, образователен министър и еврокомисар, пише в поста.

В регионалното развитие в новото ръководство на АПИ влезе Людмила Елкова – бивш зам.-министър на финансите в кабинета „Орешарски“.

В околната среда Румен Радев пребори олигархията като назначи отново Атанас Костадинов – зам.-министър при Росен Желязков през 2025 г. На 9 юни Костадинов „беше тихомълком освободен от поста, без официално да се посочат причините“, отбелязват от партията.

„Пребори олигархията в държавните дружества, като назначи за изпълнителен директор на държавната „Автомагистрали“ Иван Кунев – бивш общински съветник и член на ГЕРБ. В борда на ВиК холдинга е и Пламен Манолов, ръководил „Национална спортна база“ (НСБ) между 2014 и 2022 г. – период, в който натрупаната загуба на НСБ достига 30 млн. лв. До него се нарежда и Манол Генов – министър на околната среда и водите в кабинета „Желязков“, който след смяната на властта получи място в борда на ВиК холдинга", се казва в оценката на политическата сила.

В Министерския съвет, направи главен секретар Камелия Нейкова, оглавявала ЦИК по предложение на ИТН. А Николета Кузманова – бивш депутат и зам.-председател на Народното събрание от ИТН – стана началник на кабинета на председателя на парламента от управляващите.

В културата запази Тодор Чобанов – назначен за зам.-министър от Желязков и дългогодишен заместник-кмет на София по времето на ГЕРБ.

Антон Кутев и Явор Гечев са подкрепили избора на Делян Пеевски за председател на ДАНС през 2013 г., а днес са народни представители от „Прогресивна България“, пише в публикацията.

Пребори олигархията и в службите, като предложи Пламен Тончев за председател на ДАНС. Назначението мина с гласовете на управляващите, ГЕРБ-СДС и ДПС.

Старият модел се върна с още по-голяма сила. Същите кадри, същите зависимости и същите службогонци отново се наредиха по министерства, агенции и държавни дружества – само че вече под ново знаме, е заключението на политическата сила.