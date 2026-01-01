Изясняват се обстоятелствата около инцидент, при който тази сутрин е загинал 31-годишен водач на джип, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив. На сигнала, получен около 6:30 ч. на тел. 112, са реагирали патрули на сектор „Пътна полиция“ и Първо районно управление.

По предварителни данни в село Ситово, община „Родопи“, мъжът пропаднал в канавка с управлявания от него джип, а негови приятели се притекли на помощ, за да го изтеглят с друго превозносредство. По време на маневрите 31-годишният водач бил прегазен и издъхнал.

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Местопроизшествието е запазено, извършва се оглед от служители на сектор „Разследване на престъпления по транспорта“. Съдействие е оказал авариен екип на пожарната.

По случая е образувано досъдебно производство.

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