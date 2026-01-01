Ансамбълът на България спечели бронзов медал на съчетанието с пет топки от Световното първенство по художествена гимнастика в Германия.

Грациите ни изиграха много чисто своята динамична и много енергична композиция, с което заслужиха оценка от 28.400 точки.

Рейчъл Стоянов, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Магдалена Вълкова, Рая Божилова и Емилия Обретенова получиха 13.500 за трудност, 7.100 изпълнение и 7.800 артистичност.

Златото грабна тимът на Бразилия с 29.450, а среброто е за Китай с 28.900.

За ансамбъла предстои още един финал днес, на смесеното съчетание.

Стилияна Николова също ще се бори за отличия в три от финалите на отделните уреди.