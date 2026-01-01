Боровинките са сред плодовете, които често определяме като истинска природна съкровищница.

Освен че са вкусни и нискокалорични, те съдържат редица витамини, минерали, фибри и растителни съединения, които могат да бъдат част от здравословното и балансирано хранене.

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Едно от най-ценните качества на боровинките е високото съдържание на антиоксиданти, особено антоцианини - растителни пигменти, които придават характерния синьо-виолетов цвят на плодовете. Те помагат за защитата на клетките от оксидативен стрес.

Боровинките са добър източник и на витамин C и витамин K, както и на манган. В тях има и диетични фибри, които подпомагат нормалното храносмилане и допринасят за усещането за ситост.

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Редовното включване на боровинки в разнообразното меню може да бъде полезно и за сърдечно-съдовото здраве. Съдържащите се в тях растителни съединения се изследват за връзката им с поддържането на нормалната функция на кръвоносните съдове и доброто кръвообращение.

Малките плодове са интересни и заради потенциалната им връзка с мозъчната функция. Научни изследвания разглеждат ролята на антоцианините и другите полифеноли в поддържането на когнитивното здраве, особено с напредването на възрастта.

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Боровинките съдържат и малко калории при сравнително високо съдържание на вода и фибри, което ги прави подходящ избор за междинна закуска. Те могат да се добавят към кисело мляко, овесени ядки, смути или да се консумират самостоятелно.

Важно е обаче да се има предвид, че нито един плод не е „чудодейно лекарство“. Най-голяма полза за организма има разнообразното хранене, в което присъстват различни плодове и зеленчуци.

Пресните боровинки са особено подходящи през летните месеци, когато са в сезон. Замразените също могат да бъдат добър вариант, тъй като запазват голяма част от хранителните си качества.