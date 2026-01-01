Вишните са сред най-полезните летни плодове, които съчетават приятен кисело-сладък вкус с впечатляващ набор от хранителни вещества. Освен че са нискокалорични, те са богати на антиоксиданти, витамини и минерали, които подпомагат здравето на целия организъм.

Една от най-ценните съставки във вишните са антоцианините - мощни антиоксиданти, които придават характерния им тъмночервен цвят. Те помагат в борбата със свободните радикали, намаляват оксидативния стрес и могат да ограничат риска от развитие на хронични заболявания.

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Вишните са и естествен източник на витамин C, който укрепва имунната система, подпомага производството на колаген и защитава клетките от увреждане. Освен това съдържат витамин А, калий, магнезий и фибри, които допринасят за доброто функциониране на сърдечно-съдовата и храносмилателната система.

редовната консумация на вишни може да помогне за намаляване на възпаленията в организма. Именно затова плодът често се препоръчва на хора с активен начин на живот и на спортисти, тъй като може да облекчи мускулната болезненост след физическо натоварване и да ускори възстановяването.

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Още едно любопитно предимство на вишните е съдържанието на мелатонин - хормон, който регулира цикъла сън-бодърстване. Консумацията на пресни вишни или сок от тях може да допринесе за по-качествен и спокоен сън, особено при хора, които страдат от безсъние или нарушен режим.

Благодарение на високото съдържание на фибри плодът подпомага доброто храносмилане, създава чувство за ситост и може да бъде полезен при контрол на телесното тегло. Калият във вишните съдейства за поддържането на нормално кръвно налягане и правилната функция на сърцето.

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Вишните са подходящи за консумация както пресни, така и под формата на смутита, плодови салати, домашни десерти или като добавка към кисело мляко и овесени ядки. За да се запазят максимално полезните им качества, репоръчва да се консумират сезонни и добре узрели плодове.

Макар да са изключително полезни, експертите съветват вишните да се приемат умерено като част от разнообразно и балансирано хранене. Така организмът може да се възползва максимално от ценните им хранителни вещества и благоприятното им действие върху здравето.