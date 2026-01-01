В поразения снощи от руските въоръжени сили склад в Киевска област е имало боеприпаси, дронове и взривни вещества, използвани от Въоръжените сили на Украйна, заяви днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Укринформ.

Зеленски отбеляза, че първото попадение е било на място, където са се съхранявали боеприпаси, "които изобщо не е трябвало да бъдат там" - толкова близо до жилищни сгради, каза Зеленски. Той посочи, че ударът е предизвикал "детонации в голям мащаб на снаряди, мини, други боеприпаси и дронове".

По-рано Министерството на отбраната на Руската федерация обяви, цитирано от ТАСС, че въоръжените сили на страната са поразили в Киевска област логистичен център, където се съхранявали компоненти за украински балистични ракети.

Разчистването на отломките продължава, посочи Зеленски и изрази опасения, че броят на жертвите може да нарасне.

По последни данни на украинските власти 37 души са били убити при най-смъртоносната руска атака в Киевска област тази година.

Четирима човека остават в неизвестност, съобщи междувременно украинският министър на вътрешните работи Иван Вихивски, цитиран от Укринформ.

Вихивски допълни, че около 130 жилищни сгради на няколко улици са понесли щети при нападението, извършено в село Мила, Бучански район, северозападно от украинската столица Киев, и последвалите детонации.

Министерството на отбраната на Украйна междувременно разпореди проверка на всички места, където се съхраняват оръжия и боеприпаси, съобщи още Укринформ.