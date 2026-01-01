37-годишен мъж е установен да управлява двуколесен мотоблок с 3,63 промила алкохол в издишания въздух. Проверката е извършена около 19:00 часа на 18 септември в кубратското село Сеслав.

Мъжът е тестван с дрегер, който отчел концентрация от 3,63 промила.

Дрегерът отчете 2,88 промила алкохол на шофьор в Кубрат

Той отказал да даде кръвна проба за химичен анализ.

По случая е образувано бързо производство за управление на моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила, по чл. 343б, ал. 1 от Наказателния кодекс.