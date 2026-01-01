Хванаха 61-годишен водач от село Бисерци да шофира под въздействието на алкохол. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.

Мотоблок „Тайфун“ е спрян около 14 часа на 8 юни в град Кубрат. В хода на полицейската проверка е установено, че 61-годишният водач от село Бисерци шофира превозното средство под въздействието на алкохол.

Хванаха мъж да управлява мотофреза с 3,50 промила алкохол

Пробата му с дрегер отчела 2,88 промила в издишания въздух. След отказ да предостави кръв за химичен анализ, мъжът е задържан в РУ-Кубрат.

По случая е образувано бързо производство.