С концерти и спортни инициативи ще бъде честван днес Денят на Варна – 15 август. По традиция началото на празника ще бъде поставено с тържествена света литургия в Катедралния храм „Успение Богородично“. На площада пред храма ще бъде проведен военен ритуал с издигане на знамената на Република България, Община Варна и Европейския съюз.

През целия ден на плажа в квартал „Аспарухово“ ще тече второто издание на „Морски фест“. Спортната програма и демонстрациите ще продължат до 17:00 ч. Събития ще текат паралелно в района на Морската гара и на пристанището в града.

В 19:00 ч. ще започне церемонията по връчването на почетните звания и отличия на Община Варна. По традиция домакин на събитието е Летният театър. След официалната част ще започне концерт с участието на ансамбъл „Варна“ и Орлин Павлов.

В 20:30 ч. край фонтана в центъра на града оркестърът на Варненската опера ще поднесе своя подарък на варненци и гостите на града. Диригент на концерта ще бъде маестро Найден Тодоров, а в програмата ще звучат произведения на Бизе, Моцарт, Верди, Дворжак, Росини, Лехар.

Големият празничен концерт ще започне в 21:00 ч. в Морската градина. На сцената ще се изявят многоместни изпълнители и групи. Ще участва и победителката в Евровизия DARA. Тя ще зарадва почитателите си след празничната заря по случай Деня на Варна, планирана за 23:00 ч.

През тази нощ градският транспорт ще работи с удължено работна време. По случай празника зоните за кратковременно паркиране няма да работят.