В София пристигна саркофагът, в който ще бъдат положени костите на цар Самуил. Той ще бъде поставен в южната част на напречния кораб на базиликата „Света София – Божия премъдрост“.

Подготовката в храма тече ден преди България официално да посрещне останките на средновековния владетел с държавна церемония на площад „Княз Александър I“.

БТА

БТА

Саркофагът вече е сглобен и готов за полагането на останките на владетеля.

Цар Самуил се завръща у дома: България посреща тленните останки на 3 октомври с изтребители, салюти и почести

Саркофагът, изработен във Велинград, е с размери приблизително 2,30 м дължина, 90–100 см ширина и 85–90 см височина и е предвиден да побере дървен ковчег, обясни Надежда Ключкова, която го изработва.

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Изработката е започнала на 25 септември по инициатива на Министерството на културата с благословението на българския патриарх Даниил, като решението за вида на саркофага е на Софийската митрополия.

Разкриха как ще изглежда саркофагът на цар Самуил

По проекта са предвидени христограма, архангел Михаил, Самуиловата крепост с лъвове и изображения на два пауна и дворец. Саркофагът ще бъде сглобен на място в базиликата „Света София – Божия премъдрост“, където ще бъде поставен в южната част на напречния кораб.

БГНЕС

Повече от 1000 години след смъртта си цар Самуил се завръща в България. Тленните останки, идентифицирани като принадлежащи на средновековния български владетел, ще бъдат предадени на българската държава утре - 3 октомври, на официална церемония в Музея на византийската култура в Солун.

На церемонията в Гърция ще присъстват министър-председателят Румен Радев и гръцкият премиер Кириакос Мицотакис. След това останките ще бъдат транспортирани до България с военно-транспортния самолет „Спартан“.

БТА

След навлизането на самолета в българското въздушно пространство той ще бъде ескортиран от две двойки изтребители МиГ-29 и F-16. Формацията ще прелети над площад „Княз Александър I“ около 12.30 часа. След кацането на „Спартан“ изтребителите отново ще прелетят над площада.

БТА

Тленните останки на цар Самуил ще бъдат посрещнати на 3 октомври на площад „Батенберг“ в София, откъдето ще тръгне шествие до храма. Връщането им в България е резултат от споразумение между България и Гърция след преговори между двете страни.

БГНЕС

БГНЕС