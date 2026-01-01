В София пристигна саркофагът, в който ще бъдат положени костите на цар Самуил. Той ще бъде поставен в южната част на напречния кораб на базиликата „Света София – Божия премъдрост“.
Подготовката в храма тече ден преди България официално да посрещне останките на средновековния владетел с държавна церемония на площад „Княз Александър I“.
Саркофагът вече е сглобен и готов за полагането на останките на владетеля.
Цар Самуил се завръща у дома: България посреща тленните останки на 3 октомври с изтребители, салюти и почести
Саркофагът, изработен във Велинград, е с размери приблизително 2,30 м дължина, 90–100 см ширина и 85–90 см височина и е предвиден да побере дървен ковчег, обясни Надежда Ключкова, която го изработва.
Изработката е започнала на 25 септември по инициатива на Министерството на културата с благословението на българския патриарх Даниил, като решението за вида на саркофага е на Софийската митрополия.
Разкриха как ще изглежда саркофагът на цар Самуил
По проекта са предвидени христограма, архангел Михаил, Самуиловата крепост с лъвове и изображения на два пауна и дворец. Саркофагът ще бъде сглобен на място в базиликата „Света София – Божия премъдрост“, където ще бъде поставен в южната част на напречния кораб.
Повече от 1000 години след смъртта си цар Самуил се завръща в България. Тленните останки, идентифицирани като принадлежащи на средновековния български владетел, ще бъдат предадени на българската държава утре - 3 октомври, на официална церемония в Музея на византийската култура в Солун.
На церемонията в Гърция ще присъстват министър-председателят Румен Радев и гръцкият премиер Кириакос Мицотакис. След това останките ще бъдат транспортирани до България с военно-транспортния самолет „Спартан“.
След навлизането на самолета в българското въздушно пространство той ще бъде ескортиран от две двойки изтребители МиГ-29 и F-16. Формацията ще прелети над площад „Княз Александър I“ около 12.30 часа. След кацането на „Спартан“ изтребителите отново ще прелетят над площада.
Тленните останки на цар Самуил ще бъдат посрещнати на 3 октомври на площад „Батенберг“ в София, откъдето ще тръгне шествие до храма. Връщането им в България е резултат от споразумение между България и Гърция след преговори между двете страни.