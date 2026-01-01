Комисията по правни въпроси ще проведе на 2 ноември изслушването на кандидатите за членове за съдийската и за прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание. Изслушването ще се предава онлайн, а ако не приключи в един ден, ще продължи на 3 и 4 ноември.

Комисията е направил проверка на документите на кандидатите, като допуснати за изслушване са:

За Съдийска колегия са:

Анета Антонова, Васил Пандов, Евгений Стайков, Емил Дечев, Иван Ранчев, Калин Баталски, Михаил Малчев, Петьо Славов, Светозар Георгиев, Силвия Цанова, Таня Радуловска, Цвета Рангелова, Цветко Лазаров.

За Прокурорска колегия:

Андрей Янкулов, Веселин Вучков, Емил Дечев, Екатерина Гетова, Иван Калибацев, Красимир Комсалов, Милена Карагьзовова, Стефан Милев.