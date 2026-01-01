Движението за права и свободи е внесло сигнал в прокуратурата за съмнения относно договори за пътни мантинели, сключени по време на служебния кабинет „Донев 1“. Партията твърди, че методика за индексация е довела до над 160% оскъпяване на договорите и поставя въпроси за възможни корупционни практики.

На брифинг в Народното събрание от ДПС вчера обявиха, че искат проверка на обществени поръчки, възложени на фирма „Юпитер 05“ ООД, и на последвалата индексация на цените им. Сигналът до държавното обвинение е подаден днес, като ДПС искат да се проверят всички обстоятелства около сключването и изпълнението на контрактите.

Какво предизвика съмненията на ДПС?

Депутатът от ДПС Хамид Хамид обясни, че при два договора за мантинели е имало само един участник в процедурите – споменатата фирма. Според партията, това повдига въпроса дали условията на поръчките са ограничавали конкуренцията. Основният проблем, според ДПС, произтича от методика за изменение на цените заради инфлацията, приета с постановление на Министерския съвет през септември 2022 г. по време на първия служебен кабинет на Гълъб Донев.

В резултат на тази методика, договори с „Юпитер 05“ са индексирани с над 35% за 2023 г., 36% за 2024 г. и 38% за 2025 г., което води до общо увеличение от 160% спрямо първоначалната им стойност.

Сигналът до прокуратурата и предполагаемите връзки

„Внесохме сигнал в прокуратурата във връзка с изнесената вчера информация“, потвърди Хамид Хамид пред медиите днес. От ДПС настояват държавното обвинение да провери и евентуални връзки между представители на властта и собственика на фирмата изпълнител.

Партията иска прокуратурата да установи дали има „евентуални корупционни практики при честите посещения на съветник на г-н Радев в едно ловно стопанство край Девин и честите отсядания на този съветник в хотел в Девин, собственост на един от монополистите в България при производство, доставка и монтаж на мантинели“, заяви още Хамид.